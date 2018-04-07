Savcı Sayan: CHP işgal altında

Moderatörlüğünü Latif Şimşek'in yaptığı Dinamit programında bu hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınıra askerlerimize moral vermek için giden sanatçılara yönelik hakaret içeren sözleri masaya yatırıldı.



Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki saldırgan tavırlarının ardında bir şey aranması gerektiğini söyleyen Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı;



CHP İŞGAL ALTINDA



CHP işgal altında. Atatürk'ün CHP'si ile ABD- FETÖ-İngiltere'nin CHP'sini ayırmak gerekir. Kılıçdaroğlu Atatürk CHP'sinin genel başkanı değil. Kılıçdaroğlu ABD ve İngiliz CHP'sinin genel başkanıdır. Onların söylediği her şeyi aynen tekrarlıyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN CESARETİ FETÖ'YE BENZİYOR



Kılıçdaroğlu'nun cesareti FETÖ'nün 15 Temmuz öncesindeki cesaretine benziyor. Tayyip Erdoğan ve hükümete her türlü hakaret, iftira ve ayak oyunu yapılıyordu. Herkes diyordu ki ‘be cesaret nereden geliyor' Meğer ki darbe varmış ve darbe olacaklarını bildikleri iç.in bu kadar cesaretlilermiş. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki konuşmaları buna benziyor.



BİLDİĞİ BİR ŞEY VAR



Kesinlikle bildiği bir şey var. Sanatçılara diyor ki' barıştan yana olur' diyor. Yani PKK ile YPG ile barışı istiyor. TSK haksız diyor gidin PKK'yla barışı sağlayın diyor. Bunun altında bir plan ve küresel saldırı vardır. Bunlar küresel bir saldırının sözcülüğünü yapıyor. “ dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel