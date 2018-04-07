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Kosova’dan yeni operasyonlara

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Ankara kulislerinde “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” dendiğini yazdı.

Güncel / 07 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
Kosova’dan yeni operasyonlara

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanmıştı.

Operayon FETÖ'de şok etkisi yaratırken Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Ankara kulislerinde “Kosova operasyonu yeni operasyonları doğuracak” dendiğini yazdı.

Bugünkü köşe yazısında 'Kosova'dan yeni operasyonlara' başlıklı bir bölüm kaleme alan Çevikcan, 'FETÖ'nün, 15 Temmuz'dan sonraki yeni yapılanmasının kodlarının anlaşılabilmesini sağlayacak büyüklükte bir operasyondan söz ediliyor.' ifadesini kullandı.

MİT'ten büyük operasyon! Hepsini paketleyip Türkiye'ye getirdi FETÖ lideri Gülen'in uykularını kaçıran gelişmeler Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Fetö Terör Örgütü


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