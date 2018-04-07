Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!

Bir araştırma şirketinin her ay düzenli olarak CHP için yaptığı raporun tartışıldığı MYK'da Kılıçdaroğlu, sonuçları görünce çılgına döndü. 1 Kasım 2015'teki genel seçimlerde 25.3 oy alan CHP'nin oyları yüzde 19.7'ye geriledi.



CİDDİ DÜŞÜŞ AYARINI BOZDU



Kılıçdaroğlu'nun saldırgan üslubu toplumda karşılık bulmazken oylarda ciddi düşüş olduğu sonuçlara da yansıdı. Ankette CHP ile ittifak yapması düşünülen SP, İyi Parti ve HDP'nin toplam oy oranı yüzde 40 çıkıyor.



BU BİR FELAKET



Kılıçdaroğlu, MYK'da "Parti içinde verdiğiniz mücadeleyi Türkiye genelinde verseniz iktidar oluruz. Bu sonuçlar bir felaket" diyerek tep