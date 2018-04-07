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İsmail Hakkı Pekin: Kandil'e baskın planlandı, ABD oyaladı

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı, emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin, 2006-2007’de Kandil’deki PKK'nın lider kadrosunun Özel Kuvvetler operasyonuyla kaçırılmasının gündeme geldiğini ancak ABD’nin bu konuda Türkiye’yi oyaladığını söyledi.

Güncel / 07 Nisan 2018 Cumartesi 09:22
İsmail Hakkı Pekin: Kandil'e baskın planlandı, ABD oyaladı

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı, emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin, Milliyet gazetesinden Tuca Bengin'e konuştu. 

2006-2007'de Kandil'deki PKK'nın lider kadrosunun Özel Kuvvetler operasyonuyla kaçırılmasının gündeme geldiğini söyleyen Pekin, ABD'nin bu konuda Türkiye'yi oyaladığını ifade etti.

Pekin, 'Türk Özel Kuvvetleri, MİT, CIA ve ABD Özel Kuvvetleri'nden oluşan özel bir ekip her hafta cuma günü Ankara'da toplanır, kendilerine gelen istihbari bilgiler ve görüntülerle, Murat Karayılan, Cemil Bayık nerede, isim isim tespit eder, durum değerlendirmesi yaparlardı. Amaç, bir baskınla Karayılan, Bayık ve diğer lider kadronun kaçırılması ya da vurulmasıydı. Ama ABD'liler bu konuda Türkiye'yi hep oyaladılar.” şeklinde konuştu.  

Röportajın tamamı için tıklayınız.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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