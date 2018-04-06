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Doğan Holding'ten medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama

Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satışını onayladı. Hürriyet gazetesi bugün 'Teşekkürler kaptan' manşetiyle çıkarken, Posta gazetesi ise 'Güle güle Aydın Baba' manşetini kullandı. Spor gazetesi olan Fanatik de Aydın Doğan'a veda edenler arasında.

Medya / 06 Nisan 2018 Cuma 21:52
Doğan Holding'ten medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, şirketin Yönetim Kurulu'nun, bugün gerçekleştirilen toplantısında, medya sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının paylarının, 916 milyon dolar bedelle, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satılmasına karar verdiği belirtildi.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin açıklamada, Doğan Holding'in bağlı ortaklıklarından Doğan Gazetecilik AŞ, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Doğan TV Holding AŞ, Doğan Haber Ajansı AŞ, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ, Doğan Media International GmbH, ve Mozaik İletişim Hizmetleri AŞ'deki payların, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye nakden ve peşin olarak satılmasına ve bu amaçla Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Radyo D'nin ve CNN Türk Radyo'nun, yayın lisans haklarının Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 3 milyon dolar bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye 'alım hakkı' opsiyonu, Doğan Holding'e ise 'satma hakkı' opsiyonu tanındığı belirtildi.

Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, 'önemli nitelikteki işlem' olarak nitelenen söz konusu 'Finansal Duran Varlık' satışının ve devir işleminin, en kısa sürede tüm pay sahiplerinin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Diğer taraftan Şirketimiz'in, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren şirketlerde, doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla sahip olduğu şirket paylarının da mezkur Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında ve Hisse Satış Sözleşmesi'nde düzenlendiği şekliyle 'Kapanış'a kadar Şirketimiz tarafından devir alınması ile ilgili çalışmalara başlanılmasına, Şirketimiz'e ve Şirketimiz'in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarına devri konusunda çalışmalara başlanılmasına ve bu hususta yönetimin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.'

Öte yandan Hürriyet gazetesi bugün 'Teşekkürler kaptan' manşetiyle çıkarken, Posta gazetesi ise 'Güle güle Aydın Baba' manşetini kullandı. Spor gazetesi olan Fanatik de Aydın Doğan'a veda edenler arasında.

  

 





Kaynak : AA

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