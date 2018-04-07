Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ünlü' tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı'nın gündeminde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a ziyarete giden ünlüleri eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu vardı.



'Bu çılgın hayatında böyle bir şey yaşamamış.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Davul zurna klarnet diyor. Sadece klarnet ve Esat Kabaklı'nın o güzel türküsü vardı. Bay Kemal er meydanına sen gelemezsin zaten. Genelkurmay Başkanımla beraber Tatlıses'in yanına geçtik. Tatlıses uçakta duydum ki yaylaları söylemiş. Tatlıses buna da güzel şeyler ilave etmiş. Bu bir heyecandır. Ama bu bay Kemal'de yok. Buna haddini sandıkta bildireceğinize inanıyorum. Bunların dikili ağacı yok bu ülkede, bizimkileri de kıskanıyorlar. Biz onlara bakmayacağız.' ifadesini kullandı.

