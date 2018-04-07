CNN Türk'ten güldüren başlık

Denizli il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreden sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının nikahına katılarak şahitlik yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sırasında çiftlerin birbirlerine evet demesinin ardından şahitlik için 'Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim' dedi.



CNN HABER YAPTI



Erdoğan'ın bu sözlerini CNN'in manşet yapması dikkatlerden kaçmadı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel