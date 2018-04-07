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CNN Türk'ten güldüren başlık

Nikah şahitti olan Cumhurbaşkanı'nın 'evet' değil de 'Kabul ettim' demesini CNN haber yaptı.

Güncel / 07 Nisan 2018 Cumartesi 23:41
CNN Türk'ten güldüren başlık

Denizli il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreden sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının nikahına katılarak şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah sırasında çiftlerin birbirlerine evet demesinin ardından şahitlik için 'Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim' dedi.

CNN HABER YAPTI

Erdoğan'ın bu sözlerini CNN'in manşet yapması dikkatlerden kaçmadı.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıOsman ZolanBelediye Başkanı


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