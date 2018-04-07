CHP’li Erdoğdu Halk Arenası’nda açıkladı: Adayım

Yerel seçimlere bir yıl kala İstanbul için umutlanan CHP'de aday adayı enflasyonu yaşanıyor. Akif Hamza Çelebi, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal gibi isimlerin ardından Aykut Erdoğdu da İstanbul için aday adaylığını açıkladı.



Halk Tv'de ekrana gelen Halk Arenası programına canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu İstanbul belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel