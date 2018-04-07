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CHP’li Erdoğdu Halk Arenası’nda açıkladı: Adayım

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP'den aday adayı olacağını açıkladı.

Siyaset / 07 Nisan 2018 Cumartesi 00:03
CHP’li Erdoğdu Halk Arenası’nda açıkladı: Adayım

Yerel seçimlere bir yıl kala İstanbul için umutlanan CHP'de aday adayı enflasyonu yaşanıyor. Akif Hamza Çelebi, Gürsel Tekin, Mahmut Tanal gibi isimlerin ardından Aykut Erdoğdu da İstanbul için aday adaylığını açıkladı.

Halk Tv'de ekrana gelen Halk Arenası programına canlı yayın konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu İstanbul belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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