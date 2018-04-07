Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 30 Filistinli şehit oldu

Keskin nişancı atışından korunmak isteyen göstericilerin yaktığı lastikler nedeniyle Gazze
sınırının farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. Sınırın, 5 farklı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinliler özgürlük
sloganları atıyor.
Zaman zaman sınıra yaklaşan göstericileri dağıtmak için İsrail
askerleri de göz yaşartıcı gaz
kullanıyor. Sınırda yoğun önlemler alan İsrail
ordusuna ait zırhı araçlar sürekli devriye gezerken, insansız hava araçları (İHA) ve kameralı balonlarla da bölgenin görüntüleri alınıyor.
İsrail 'vur' emrinden geri adım atmıyor
Filistinlilerin düzenlediği bu meşru ve barışçıl gösterilere karşı İsrail
'in uyguladığı sert tutum ise devam ediyor.
İsrail
ordusu, uluslararası
toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen askerlere verdiği 'sınıra yaklaşanı gerçek mermiyle vurun' talimatından geri adım atmıyor.
ABD'den İsrail'i 'cesaretlendiren' açıklama
ABD Başkanı Donald Trump
'ın özel temsilcilerinden Jason Greenblatt ise adeta İsrail
tarafını şiddet kullanma noktasında cesaretlendiren bir açıklama yaptı.
Greenblatt, Filistinli göstericilere sınıra 500 metreden fazla yaklaşırlarsa 'ölebilecekleri' tehdidinde bulunurken, İsrail
'e ise herhangi bir uyarıda bulunmadı.
Toprak Günü nedir?
İsrail
, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail
vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin
halkı, bu gaspı protesto
etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail
polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit
etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.
'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail
ile Filistin
arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.