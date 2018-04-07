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Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 30 Filistinli şehit oldu

Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen devam etti, şehit sayısı 30'a yükseldi.

Dünya / 07 Nisan 2018 Cumartesi 09:55
Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 30 Filistinli şehit oldu

Gazze'ye uygulanan gayrimeşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş hakkının verilmesini talep eden Filistinliler, protestolarını sürdürdü.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 30 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

İsrail'in geçen hafta cuma günü yaptığı katliama rağmen on binlerce Filistinli cuma namazını sınıra yakın bölgelerde kıldı.

Öte yandan sınırın İsrail tarafına kazılan siperlerde, İsrail keskin nişancıları elleri tetikte bekliyor.

 


Keskin nişancı atışından korunmak isteyen göstericilerin yaktığı lastikler nedeniyle Gazze sınırının farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. Sınırın, 5 farklı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinliler özgürlük sloganları atıyor.

Zaman zaman sınıra yaklaşan göstericileri dağıtmak için İsrail askerleri de göz yaşartıcı gaz kullanıyor. Sınırda yoğun önlemler alan İsrail ordusuna ait zırhı araçlar sürekli devriye gezerken, insansız hava araçları (İHA) ve kameralı balonlarla da bölgenin görüntüleri alınıyor.




 
İsrail 'vur' emrinden geri adım atmıyor

Filistinlilerin düzenlediği bu meşru ve barışçıl gösterilere karşı İsrail'in uyguladığı sert tutum ise devam ediyor.

İsrail ordusu, uluslararası toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen askerlere verdiği 'sınıra yaklaşanı gerçek mermiyle vurun' talimatından geri adım atmıyor.


 


ABD'den İsrail'i 'cesaretlendiren' açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcilerinden Jason Greenblatt ise adeta İsrail tarafını şiddet kullanma noktasında cesaretlendiren bir açıklama yaptı.

Greenblatt, Filistinli göstericilere sınıra 500 metreden fazla yaklaşırlarsa 'ölebilecekleri' tehdidinde bulunurken, İsrail'e ise herhangi bir uyarıda bulunmadı.



Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.





 

Göz Yaşartıcı Gaz


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