Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde 30 Filistinli şehit oldu

'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, Keskin nişancı atışından korunmak isteyen göstericilerin yaktığı lastikler nedeniylesınırının farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor. Sınırın, 5 farklı bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilersloganları atıyor.Zaman zaman sınıra yaklaşan göstericileri dağıtmak için İsrail askerleri dekullanıyor. Sınırda yoğun önlemler alan İsrail ordusuna ait zırhı araçlar sürekli devriye gezerken, insansız hava araçları (İHA) ve kameralı balonlarla da bölgenin görüntüleri alınıyor.Filistinlilerin düzenlediği bu meşru ve barışçıl gösterilere karşı İsrail 'in uyguladığı sert tutum ise devam ediyor. İsrail ordusu,toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen askerlere verdiği 'sınıra yaklaşanı gerçek mermiyle vurun' talimatından geri adım atmıyor.ABD Başkanı'ın özel temsilcilerinden Jason Greenblatt ise adeta İsrail tarafını şiddet kullanma noktasında cesaretlendiren bir açıklama yaptı.Greenblatt, Filistinli göstericilere sınıra 500 metreden fazla yaklaşırlarsa 'ölebilecekleri' tehdidinde bulunurken, İsrail 'e ise herhangi bir uyarıda bulunmadı. İsrail , 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspıetmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyietti, çok sayıda kişiyi yaraladı.'Toprak Günü' olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.