Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine G. (40) isimli bir kadın adliyeye giderek hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldığını ancak 3 aylık hamile olması nedeniyle cezasının bebeği büyüyene kadar ertelenmesi talebinde bulundu.

'Yengesinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdı'



'Parmak izi ele verdi'



Bu talep üzerine adliyedeki görevliler genç kadınıAsayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürdü. Genç kadın öncebirimine götürülerek hamile olup olmadığı araştırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Polis daha sonra kadını emniyete götürerek işlemlerine başladı.Polis, hamile olduğu için erteleme işlemlerine başladığı sırada genç kadının kimlik numarasını bilgisayara girdiğinde sistemde karşısına çıkan fotoğrafın kimlikteki fotoğrafa benzemediğini gördü. Bu durumdan şüphelenenkimliği incelediğinde sahte olduğunu, aranan kişinin aslında şahsın yengesi Sürmeli G. (35) olduğunu tespit etti. Ancak Emine G. kendisinin Sürmeli G. olduğunu ileri sürmeye devam etti.Polis, genç kadının iddiası üzerinetespiti yaptı. Çalışma sonucunda kadının, Sürmeli değil Emine G. olduğunu belirlendi. Bu tespit üzerine yapılan GBT sorgusunda genç kadının da hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde hamile kadınların cezalarının ertelendiğini öğrendiğini bu yöntemle yengesinin aranmasını belirli bir süre erteletmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, kadının yengesinin de cezaevine girdiğinde geride 6 çocuk bırakacağını belirterek '6 çocuğa bakmam cezaevine girerim daha iyi' dediği öğrenildi.Zanlı kadın ifadesinin ardından 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edildi.