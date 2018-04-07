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Böylesi ancak filmlerde olur. Hamile kadının sinsi oyunu!

Adana’da 3 aylık hamile bir kadın hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan yengesinin yerine geçerek cezasının ertelenmesi için adliyeye gidince aranan şahıs olmadığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 07 Nisan 2018 Cumartesi 09:00
Böylesi ancak filmlerde olur. Hamile kadının sinsi oyunu!
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Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Emine G. (40) isimli bir kadın adliyeye giderek hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldığını ancak 3 aylık hamile olması nedeniyle cezasının bebeği büyüyene kadar ertelenmesi talebinde bulundu. 


Bu talep üzerine adliyedeki görevliler genç kadını Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğine götürdü. Genç kadın önce adli tıp birimine götürülerek hamile olup olmadığı araştırıldı. Yapılan sağlık kontrolünde genç kadının 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Polis daha sonra kadını emniyete götürerek işlemlerine başladı.

'Yengesinin kimliğine kendi fotoğrafını yapıştırdı'

Polis, hamile olduğu için erteleme işlemlerine başladığı sırada genç kadının kimlik numarasını bilgisayara girdiğinde sistemde karşısına çıkan fotoğrafın kimlikteki fotoğrafa benzemediğini gördü. Bu durumdan şüphelenen polis kimliği incelediğinde sahte olduğunu, aranan kişinin aslında şahsın yengesi Sürmeli G. (35) olduğunu tespit etti. Ancak Emine G. kendisinin Sürmeli G. olduğunu ileri sürmeye devam etti.



'Parmak izi ele verdi'

Polis, genç kadının iddiası üzerine parmak izi tespiti yaptı. Çalışma sonucunda kadının, Sürmeli değil Emine G. olduğunu belirlendi. Bu tespit üzerine yapılan GBT sorgusunda genç kadının da hırsızlık suçundan aranması olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde hamile kadınların cezalarının ertelendiğini öğrendiğini bu yöntemle yengesinin aranmasını belirli bir süre erteletmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Öte yandan, kadının yengesinin de cezaevine girdiğinde geride 6 çocuk bırakacağını belirterek '6 çocuğa bakmam cezaevine girerim daha iyi' dediği öğrenildi.

Zanlı kadın ifadesinin ardından 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edildi.
Kaynak : İHA

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