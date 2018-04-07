Aylin Nazlıaka sessizliğe gömüldü

CHP'deki ‘Atatürk posterini kim indirdi?' tartışmaları ardından ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazıaka'nın hayatının en stresli gününü dün yaşadığını söylesek yeridir. Bunun nedeni ise CHP Parti Meclisi'nin Nazlıaka'nın partiye yeniden dönmek için yaptığı başvuruyu oylaması oldu. Nazlıaka, kötü haberi ise akşama doğru aldı. CHP, ihraç ettiği Aylin Nazlıaka'nın af talebini reddetti.



Karar ardından Nazlıaka'nın ne diyeceği merak konusu olurken CHP'li eski vekil sessizliğini koruyor. Herhangi bir gazete yada ajansa konuşmayan Nazlıaka'nın sosyal medya hesaplarından da yeni bir paylaşım yapılmadı. Nazlıaka'nın karara ilk tepkisi merak konusu oldu.



Nazlıaka, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye yaptığı açıklamada ‘'Resmi olarak iki yılı aşkın süredir CHP'li olmasam da, partimden hiç kopmadım. Tekrar Cumhuriyet Halk Partili olarak canla başla çalışabilmek için gün sayıyorum. Partime büyük katkı sağlayacağımı düşündüğüm bu süreçte, Parti Meclisi'nden olumlu bir karar çıkacağını tüm kalbimle arzu ve ümit ediyorum. Yüreğim pır pır atıyor'' demişti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel