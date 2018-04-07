USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Sıcak Haber : İstanbul Boğazı'nda panik anları...!..

Aylin Nazlıaka sessizliğe gömüldü

CHP'nin af talebini reddettiği Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka sessizliğini koruyor.

Siyaset / 07 Nisan 2018 Cumartesi 15:08
Aylin Nazlıaka sessizliğe gömüldü

CHP'deki ‘Atatürk posterini kim indirdi?' tartışmaları ardından ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazıaka'nın hayatının en stresli gününü dün yaşadığını söylesek yeridir.  Bunun nedeni ise CHP Parti Meclisi'nin Nazlıaka'nın partiye yeniden dönmek için yaptığı başvuruyu oylaması oldu. Nazlıaka, kötü haberi ise akşama doğru aldı. CHP, ihraç ettiği Aylin Nazlıaka'nın af talebini reddetti.

Karar ardından Nazlıaka'nın ne diyeceği merak konusu olurken CHP'li eski vekil sessizliğini koruyor. Herhangi bir gazete yada ajansa konuşmayan Nazlıaka'nın sosyal medya hesaplarından da yeni bir paylaşım yapılmadı. Nazlıaka'nın karara ilk tepkisi merak konusu oldu.

Nazlıaka, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye yaptığı açıklamada ‘'Resmi olarak iki yılı aşkın süredir CHP'li olmasam da, partimden hiç kopmadım. Tekrar Cumhuriyet Halk Partili olarak canla başla çalışabilmek için gün sayıyorum. Partime büyük katkı sağlayacağımı düşündüğüm bu süreçte, Parti Meclisi'nden olumlu bir karar çıkacağını tüm kalbimle arzu ve ümit ediyorum. Yüreğim pır pır atıyor'' demişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama Aylin Nazlıaka'dan ilk açıklama Gökçek'ten ihraç edilen Nazlıaka'ya videolu mesaj Gökçek'ten ihraç edilen Nazlıaka'ya videolu mesaj CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'dan ilk açıklama CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'dan ilk açıklama Aylin Nazlıaka CHP'den ihraç edildi Aylin Nazlıaka CHP'den ihraç edildi Talat Atilla'dan bir bomba iddia daha Talat Atilla'dan bir bomba iddia daha Nazlıaka: Kılıçdaroğlu neden 50 gün bekledi Nazlıaka: Kılıçdaroğlu neden 50 gün bekledi Necati Yılmaz’dan ‘Atatürk portresi’ açıklaması Necati Yılmaz’dan ‘Atatürk portresi’ açıklaması Atatürk posterini Necati Yılmaz mı indirdi? Atatürk posterini Necati Yılmaz mı indirdi? Nazlıaka ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi Nazlıaka ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi CHP PM toplantısı bugün CHP PM toplantısı bugün CHP'li Nazlıaka'nın partiden ihracı istendi CHP'li Nazlıaka'nın partiden ihracı istendi CHP'de Atatürk fotoğrafıyla ilgili rapor tamamlandı CHP'de Atatürk fotoğrafıyla ilgili rapor tamamlandı CHP’de Atatürk resmi soruşturması CHP’de Atatürk resmi soruşturması Muharrem İnce: Bu skandal kapatılamaz Muharrem İnce: Bu skandal kapatılamaz

MilletvekiliChpParti MeclisiAylin Nazlıaka


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı