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At arabalarını su kanalında kullandılar

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden içi dolu sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen kişilerin görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak, "Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, kanalda da yasak” paylaşımında bulundu.

Yaşam / 07 Nisan 2018 Cumartesi 13:24
At arabalarını su kanalında kullandılar

Kent merkezinde içi dolu olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen 2 kişinin görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. T

rafikte bir ata araç çarpması ve atların aşırı sıcaklardan bayılmaları nedeniyle 19 Ağustos 2017'de kentte atlarla yük taşınmasını yasaklayan Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda at arabasıyla sulama kanalında ilerleyen gençlerin videosunu yayınlayarak 'Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, kanalda da yasak!” ifadelerine yer verdi.

Belediyenin paylaşımı da yüzlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Kaynak : İHA

Sosyal Medya


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