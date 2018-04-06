Yavuz Bingöl'den Meral Akşener açıklaması

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında ünlülerin Hatay ziyareti ardından başlayan tartışmalar masaya yatırıldı. Programa telefon bağlantısıyla katılan Yavuz Bingöl, muhalefetin hakkında yaptıkları eleştirilere cevap verdi.



Yapılan açıklamalardan dolayı üzgün olduklarını söyleyen Bingöl, “Bu ülkedeki kutuplaşmadan bir kez daha nasibimizi aldık. Sanatçı arkadaşlara fazla haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Mustafa Kemal Atatürk'ün sofrasında yer alan bir çok sanatçı var. Sonrasında Sadettin Kaynak'ın Kore için yazdığı bir şarkısı var. Perihan Sözeri'nin Kore cephesine gidişi var. Çanakkale için giden sanatçılar var. Kıbrıs savaşı için türküler yapan sanatçılarımız var. Şimdi biz Kemal Bey'in ‘bir diktatörün arkasına takılıp gitmişler' ve ‘reziller' cümlesini asla kabul etmediğimiz gibi kendisine iade ediyoruz” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, haklarında söylediği 'Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz' sözlerine de cevap veren Bingöl, “Biz de ona selam vermeyiz. O önemli değil” ifadesini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel