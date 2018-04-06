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Türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Cudi Dağı mevkisinde başlatılan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' operasyonu sürüyor Operasyon kapsamında terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe temizlendi.

Güncel / 06 Nisan 2018 Cuma 12:17
Türbeyi terörist mezarlığına çevirmişler
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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe temizlendi.

23. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince, 4 Nisan'da Cudi Dağı mevkisinde başlatılan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' operasyonu sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer' olarak bilinen bölgede Lavike Ğerib'e ait türbenin teröristlerce tahrip edildiği belirlendi.

Terörist mezarlığına dönüştürüldüğü tespit edilen türbe, jandarma ekiplerince terör örgütünü simgeleyen bez parçalarından arındırıldı.

Güvenlik güçleri, teröristlere ait mezar taşlarını da kaldırarak, türbeyi yeniden vatandaşların ziyareti için uygun hale getirdi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Lavike Ğerib'in, Hazreti Nuh Peygamber zamanında yaşadığı, onu görmek için 7 yıl yürüdüğü ve 'Hazreti Nuh'un gemisinin indiği yer' olarak bilinen bölgede hayatını kaybettiği rivayet ediliyor. Kaynak : AA

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