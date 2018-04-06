Söz 41. Yeni Bölüm Fragman (9 Nisan 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 41. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 41. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 41. yeni bölüm 9 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



İşte Söz 41. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Söz 41. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--









Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim'in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim'den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.Derman bir yandanplanı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğrunaolacaktır.