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Seren Serengil'den Fatih Terim gafı

Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil'in Fatih Terim gafı programa damgasını vurdu. Cengiz Semercioğlu, Terim gafıyla adeta fenalık geçirdi.

Televizyon / 06 Nisan 2018 Cuma 15:19
Seren Serengil'den Fatih Terim gafı
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Star TV ekranlarında yayınlanan Cengiz Semercioğlu ile Seren Serengil'in programı Duymayan Kalmasın'da bugün ilginç anlar yaşandı.

Serengil'in Fatih Terim gafı programa damgasını vurdu. Cengiz Semercioğlu, Terim gafıyla adeta fenalık geçirdi.

Seren Serengil, İbrahim Tatlıses ile Demet Akalın kavgasını yorumladığı sırada, Semercioğlu'na Tatlıses'in Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamayı sordu.

Cengiz Semercioğlu da, 'İbrahim Tatlıses 'Fatih Terim'in Galatasaray'a gitmesini ben istedim' demiş' dedi.

TERİM'İ ÖVDÜ AMA GALATASARAY'DA OLDUĞUNDAN BİR HABER

Bunun üzerine Serengil, 'Fatih Terim de olmadığı zaman Galatasaray'ın da havası olmuyor gerçekten. Bu adamda başka türlü bir hava var, aktör gibi bir adam. Vücut dili, kızması, konuşması... Ben o olduğu zaman Galatasaray maçlarını seyrediyorum. Başka türlü bir adam' şeklinde konuştu ve 'Şu anda hiç bir yerde teknik direktörlük yapmıyor mu?' diye sordu.

Serengil'in bu sorusunu önce anlamayan Semercioğlu şaşkına dönerek, 'Kim? Fatih mi?' Evet, Galatasaray'da yapıyor diyorum ya' diye çıkıştı.

Semercioğlu, 'Şu an da orada mı?' diye soran Serengil'e 'Evet' yanıtını verdi.

Buna karşılık Seren Serengil, 'O zaman yeni mi geldi?' diye sorunca Semercioğlu adeta fenalık geçirdi ve 'Offfff, geçelim... Yeni gelmedi. Adam kaç aydır Galatasaray'da' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İbrahim TatlısesFatih TerimCengiz SemercioğluSeren SerengilDemet Akalın


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