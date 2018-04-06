Rusya’dan ABD’ye çok sert yanıt!

ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni yaptırım listesinin Putin rejimine Batı değerlerini daha fazla yıpratma imkânı vermemek için hazırlandığı belirtildi.



Listede Türkiye'yi de yakından ilgilendiren ve Rusya'nın yabancı ülkelere silah ticaretini gerçekleştiren “Rosoboronexport” şirketi de yer aldı. Diğer şirketler “Kuban Agroholding”, “B-Finans”, “EN+ Group”, “Renova”, “Gazprom Burenie”, En Pİ Vi Enginering”, “Ladoga Menagement”, otomobil ve askeri araç üreticisi “GAZ”, alüminyum üreticisi “Rusal”, “Bazoviy Element”, “EvroSibEnergo”, “Ruskiye maşini” ve “Rossiyskaya Finansovaya Kompaniya” olarak sıralandı. 7 Rus oligark (zengin iş adamı) da listede yer aldı.



'BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR'



ABD'nin açıkladığı yaptırımlara Rusya'dan çok sert yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



“Herhangi bir baskı Rusya'yı seçmiş olduğu yoldan vazgeçiremez. Bu tür adımlar ABD'nin istediği hedeflere ulaşamadığını gösteriyor ve Rus toplumunun birliğini güçlendiriyor. ABD, küresel bir hegemonya kurmaya çalışıyor. Washington kendi seçmenlerine ve kendi ekonomik çıkarlarına zarar veriyor. Zira, Rus şirketlerine bağlı binlerce iş kolu yaptırımlardan etkilenecek. Bize yaptırım dilinden konuşamazsınız. ABD'nin yaptırımlarını yanıtsız bırakmayacağız ve sert şekilde yanıt vereceğiz.”