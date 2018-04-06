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Okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…

Diyarbakır’da lise öğrencisi bir kız, okula getirdiği kurusıkı tabanca ile başına ateş etti. Yaralı halde elindeki silahla sınıfları gezen öğrenci, arkadaşlarını tehdit etti.

3. Sayfa / 06 Nisan 2018 Cuma 15:03
Okulda dehşet! Başına ateş edip yaralı halde sınıfları dolaştı…

Olay, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 10. sınıf öğrencisi ders esnasında beraberinde getirdiği kurusıkı tabancayı başına dayayarak ateş etti.

Bu halde sınıftan çıkan öğrenci, farklı sınıfları gezerek arkadaşlarını tehdit etti. Kan kaybı nedeni bir anda yere yığılan öğrenci, öğretmenlerin ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öğrenciler panik halinde dışarı çıktı

Öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından okul yönetimi öğrencilerin ailelerine haber verdi.

Okula gelen aileler, gözyaşları içerisinde çocuklarını alıp olay yerinden uzaklaşırken, bazı öğrencilerin de korku nedeni ile baygınlık geçirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri sınıflarda incelemelerde bulundu. Veliler okula silahın nasıl sokulduğunu anlamazken, öğrencinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




Kaynak : İHA

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