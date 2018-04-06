Öğrencilere İstiklal Marşı konulu ödüllü deneme sınavı

Ortaokul öğrencilerinin Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u tanımalarını, İstiklal Marşını da anlamalarını sağlamak amacıyla 67 ortaokuldaki bin 500 öğrenciye ‘İstiklal Marşımızı Anlamak' isimli kitap dağıtıldı. Gönüllü olarak sınava katılmak isteyen öğrenciler sınava tabi tutuldu. Sınav öncesinde Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da, Yenişehir Ortaokulunu ziyaret etti. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve Okul Müdürü Ali Mesutoğlu tarafından karşılanan Belediye Başkanı Demirkol, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Demirkol, dereceye giren öğrencileri Ankara'daki Tacettin Dergahına götüreceklerini söyledi.



Sınıfları dolaştıktan sonra çalışmayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimi noktasında yapmış olduğumuz çalışmalarımız devam etmektedir. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği halinde ilçemizdeki tüm okullardaki gençlerimizin geleceğini birlikte hazırlıyoruz. Haliliye Belediyesi olarak bu yıl dağıtmış olduğumuz İstiklal Marşını anlamak konulu kitabımızdan Haliliye'nin 67 okulunda aynı saatte test şeklinde sınavlar yapılmaktadır. Bu kitabımızda, İstiklal Marşının hangi satırının, hangi kelimesinin Kur'an-ı Kerim'deki hangi ayete atıfta bulunduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla gençlerimiz hem İstiklal Marşının manasını anlamak hem de ayrıca Kur'an-ı Kerim'den hangi ayete atıfta bulunulduğunu bilerek inancımıza uygun olarak, İstiklal Marşını yorumlamak üzere bu kitabı okudular. Bu hususta gençlerimize başarılar diliyorum. Sınav sonucunda, okul birincilerimizi İstiklal Marşımızın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un kabrinin bulunduğu Ankara'daki Tacettin Dergahına götüreceğiz. Bize bu çalışmada destek veren ilçe milli eğitim müdürümüze ve eğitim camiasına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural da, “İstiklal Marşımızı okurken öğrencilerimizin yüreklerinin titremesini, ne manaya geldiğini anlamalarını sağlamak için Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'un desteğiyle böyle bir yarışma düzenledik. Aslında bu bir yarışma değil, İstiklal Marşını anlamaktır” diye konuştu.



Kaynak : İHA