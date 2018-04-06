Murat Güloğlu: Bugün önemli bir gün

Doğan Holding, Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Medya Grubu'na satılması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyurmuştu. Dün bazı basın organlarında ise imzaların atıldığı yönünde haberler yer almıştı.



Bu gelişmeler ardından Kanal D ekranlarında Günaydın Türkiye programını sunan Murat Güloğlu'ndan veda niteliğinde açıklamalar geldi. Programın bitiminde konuşan Güloğlu, 'Bugün önemli bir gün. 6 Nisan tarihindeyiz. Türk medyasına, Türk demokrasisine yaptığı katkılardan dolayı Doğan ailesine, başta Aydın Doğan olmak üzere kızlarına ve eşine teşekkürümüzü borç bilerek ellerinden öpüyoruz.' dedi. Güloğlu, detayları akşam haberlerinde Ahmet Hakan'ın vereceğini ekledi.



Doğan Medya'nın satış haberleri ardından Kanal D'nin geleceği merak konusu olmuştu. Satışın ardından Kanal D'de haber hazırlanmayacağı kanalın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 gibi, eğlence programlarına yöneleceği iddia edilmişti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel