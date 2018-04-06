Muhalefetin 2019 taktiği

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken siyasette ittifaklar ve yakınlaşmalar başladı.



AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden zaferle çıkacağına kesin gözüyle bakılırken, Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek olası bir ikinci tur için muhalefet partilerinin yeni bir taktik içinde olduğu yazdı.



DİĞER PARTİLERİ YANINA ÇEKECEK



CHP'nin adayının ikinci tura kalması halinde diğer partilerle ittifaka gideceğini yazan Zeyrek 'İkinci tura kalması muhtemel CHP adayı, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmenleri, seçimlerden önce açıklayacağı “başkan yardımcıları” ile yanına çekmeye çalışacak.' ifadelerini kullandı.



GEÇİŞ KOALİSYONU



Muhalefet kulislerinde konuşulan 'Başkan yardımcıları' taktiğini ayrıntılarıyla aktaran Zeyrek 'İki gün önce “derin” muhalefet kulislerinde en çok konuşulan ve tutulan formülü dinledim. Buna göre ikinci tura kalması muhtemel CHP adayı, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmenleri, seçimlerden önce açıklayacağı “başkan yardımcıları” ile yanına çekmeye çalışacak. Örneğin Kılıçdaroğlu aday olur ve ikinci tura çıkarsa, İYİ Parti, Saadet Partisi'nin belirleyeceği iki ismi başkan yardımcısı olarak ilan edecek. Bu isimler Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu da olabilir. HDP bu denklemin dışında tutulur mu? Sanmıyorum. Celal Doğan gibi geçmişte CHP çatısı altında, Dengir Mir Mehmet Fırat gibi AK Parti çatısı altında bulunmuş, PKK'ya tavır koymuş bir HDP'li de müstakbel başkan yardımcısı olarak ilan edilebilir.Diğer taraftan, isimler üzerindeki bu mutabakatın çimentosu da ortaya çıkacak, 4'lü yönetime tek hedef olarak “parlamenter sisteme dönüş” konulacak. Böylece muhalefetin formülü “başkan ve yardımcılarıyla geçiş koalisyonu” olacak.' diye yazdı.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel