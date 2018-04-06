Büyükçekmece’de geçtiğimiz ay ailesi tarafından gündüz kreşe götürülen 3.5 yaşındaki A.H.B. isimli minik kız, iddiaya göre, özel kreşte öğretmeni tarafından kolu yemekhane kapısına sıkıştırdı.



Kızını okuldan almaya giden baba Hüseyin B., kızının kendisine “Baba kolum acıyor geçer mi” diye sorması üzerine durumdan şüphelendi. Minik kızın yaşananları aktarmasıyla söz konusu darp iddiası ortaya çıktı.



B. ailesinin iddiasına göre, çocuklarını özel kreşe güvenlik kameralarının olduğunu düşünerek göndermesine rağmen olay sonrası kayıtları izlemek istediklerinde yetkililer kendilerine kamera kayıtlarının olmadığını söyledi.



B., ailesi konuyu yargıya taşırken, 2 tarafta birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldu.



Olayın eşinin doğum gününde kızını almaya gittiği zaman ortaya çıktığını ifade eden baba Hüseyin B., “Kızımı okuldan almak için öğretmenlerini aradım. Kızımı aldığımda bana ‘Babacığım kolum morardı, acıyor, geçecek mi?’ dedi.







Baktım koluna ne olduğunu anlamak için. O sırada annesi aradı çocuğun kolunda bir şey olduğunu okuldan aradıklarını söyledi.



Kızıma kim yaptı dediğimde öğretmeninin yaptığını ve kolunu yemekhane kapısına sıkıştırdığını söyledi.



Annesi duyunca okula gitti okul hiçbir şey bilmediklerini söylemiş. Onun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini istemiş onlar da görüntülerin olmadığını söylemiş eşime. Halbuki bu doğru bir şey değil biz bundan 5-6 ay önce kızımızı o okula kaydettirdiğimizde okula zaten bunu sormuştuk. Bize de güvenlik kamerası kaydının olduğunu söylemişlerdi” dedi.



Kızlarına olay sonrası ne yaşandığını söylediğinde kızlarının öğretmenlerinin daha önce de benzer şeyler yaptığını söylediğini ileri süren baba, “Kızım öğretmenin kendisine vurduğunu tükürdüğünü suratına çantalar attığını söylemeye başladı.



Bunlardan sonra biz iyice ruh hastası olduk. Zaten olaydan hemen sonra darp raporu almıştık. Kızımıza psikiyatriden bir rapor da aldık. Dava süreci başladı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’da konuyla ilgileniyor” diye konuştu.



SÖZ KONUSU GÜNDÜZ BAKIM EVİNDEN AÇIKLAMA



Büyükçekmece’de bulunan gündüz bakım evi yetkilileri ise söz konusu olayın asılsız olduğunu, küçük kızın başka bir arkadaşı ile oynarken kolunda morarma izinin oluştuğunu, asılsız olduğunu düşündükleri olaydan dolayı da aileden şikayetçi olduklarını ifade etti.



3.5 yaşındaki kız olayları ailesine anlatma anları ise yine babası ve annesi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.







Kaynak : İHA