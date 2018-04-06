Kılıçdaroğlu o rezidansı rüşvet olarak mı aldı?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kızının Ataşehir'in göbeğindeki Adalar manzaralı ultralüks rezidansını değersiz göstermek için “100 bin dolara satarım” dedi. Rezidansın ilk talibi de Güneş Gazetesi oldu.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'na ait olan Buz Rezidans'ın 17. katındaki 87 numaralı daireyi Güneş Gazetesi 100 bin dolara satın aldı. Zeynep Kılıçdaroğlu'nun Buz Rezidans' taki dairelerde standart olarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın ve mikro dalga fırını yanında götürdü ortaya çıktı.



Ancak daha önemli olan nokta ise şu:



Kılıçdaroğlu'nun 73 metre kare dediği daire 148 metre kare çıktı.



Evin değerise Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 100 bin dolar değil, tahmini olarak 250 bin dolar.



KILIÇDAROĞLU REZİDANSI KAÇA SATIN ALDIĞINA DAİR BELGE İBRAZ EDEMİYOR



Kılıçdaroğlu, ailesi evin satışını yaparken gelir vergisini Güneş Gazetesi'ne yıktı.



Kılıçdaroğlu, rezidansı alırken ne kadar para ödediğine dair belgeyi ortaya koyamıyor. Bu yüzden de Güneş Gazetesi, satın aldığı rezidansın gelir vergisini ödemek için bekliyor.



Kılıçdaroğlu'nun bu belgeyi ortaya koyamamasını nedeni acaba 'Rezidansı satın almadı da rüşvet olarak mı aldı?' sorularını akıllara getiriyor.



'KILIÇDAROĞLU AİLESİ ŞU AN ARAZİ'



Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'in Ülke TV'de yaptığı o açıklamalar:



'Bu evde yüzde 25 gelir vergisi çıktı. Eğer bir ev alırsanız ve bu evi 5 yıldan önce satarsanız bunun için aldığınız ve sattığınız fiyat arasında elde ettiğiniz gelirin yüzde 25'ini devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.



100 bin dolara sattıklarında büyük bir gelir vergisi doğacaklarını bildikleri için zaten 250 bin dolarlık bir malları vardı, biz gittik 100 bin dolara aldık. Ama onlar belki 50 bin liraya aldılar bu daireyi, o da göstermelik tapuda. 50 bin lira para ödemediler. Biz diyoruz ki; bu gelir vergisini ödeyelim ama bunu ödememiz için sizin bu daireyi kaça aldığınızı bize söylemeniz lazım. Nasıl bileceğim... Şu an da araziler, buna cevap yok. Herhangi bir belge ibraz edemediler.



Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna da, 'O zaman rüşvet olarak verdildiği anlamına geliyor' dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel