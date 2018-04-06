İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli sayısı 25'e yükseldi

Cuma günü “Toprak Günü” kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin kurşunuyla ölenlerin sayısı 25'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin askerlerinin müdahalesinde ağır yaralanan Muhammed Rabea'nın (33) bugün hayatını kaybettiği belirtildi.



Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü'nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaklaşık bin 500 kişi de yaralanmıştı. Filistinlilerin gösterisinin 6 hafta süreceği belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. İsrail hükümeti ise uluslararası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetmiş ve askerlerini savunmuştu.



Kaynak : İHA