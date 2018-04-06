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Hatay'da 8 terörist öldürüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.

3. Sayfa / 06 Nisan 2018 Cuma 22:07
Hatay'da 8 terörist öldürüldü

Tunceli'den gelen 8 teröristin etkisiz olduğu haberinin ardından Hatay'daki terör operasyonunda da iyi haberler geldi. Mehmetçik'in Amanos Dağı'nda verdiği amansız mücadelede, ilk belirlemelere göre 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

MEHMETÇİK SINIR ÖTESİNDE VE YURT İÇİNDE DURMUYOR
Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.


SİHA VE İHA'LAR TESPİT ETTİ
Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde SİHA ve İHA’lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi. Kaynak : İHA

Amanos Dağı


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