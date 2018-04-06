Haldun Dormen 90 yaşına İzmir'de girdi

Ünlü sanatçı Haldun Dormen ile Göksel Kortay'ın da rol aldığı oyun, tiyatroseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Oyunun sonunda İzmirliler, 5 Nisan'da 90 yaşına giren Haldun Dormen'e bir sürpriz yaparak alkışlarla doğum gününü kutladı. İzmir seyircisinin gönlünde hep farklı bir yeri olduğunu söyleyen usta sanatçı, Kibarlık Budalası'nın 555. oyununu İzmir'de oynamanın mutluluğunu da yaşadığını belirterek, “İzmir'e bayılıyorum. İstanbul'da olmasam mutlaka bu kentte yaşarım” dedi.



Kaynak : İHA