FETÖ'cü Emre Uslu'dan 'ambargo' iddiası

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya ile beraber olan ve geçtiğimiz gün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atan Türkiye'yi, FETÖ'cüler hazmedemiyor.



FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Rusya ile Türkiye'nin dostluğunu kıskandı.



Twitter hesabından ABD'nin Türkiye'ye ambargo koyacağını iddia eden Uslu, şunları kaydetti:



'Yakında ciddi bir Amarikan ambargosu konuşuluyor. 1974 Kıbrıs kirizinden sonra ABD silah ambargosu koymuştu çoğulukla piyasalar az etkilenmişti. Ama bu o tip bir amabargo olmayacak piyasalar çok etkilencek gibi görünüyor.'



Aklınca Türkiye'ye korku salmaya çalışan hain Emre Uslu'yu sosyal medya kullanıcıları yine ti'ye alıp tepkisini gösterdi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel