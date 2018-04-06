USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

FETÖ'cü Emre Uslu'dan 'ambargo' iddiası

FETÖ firarisi Emre Uslu sosyal medyada vatan hainliğine devam ediyor.

Güncel / 06 Nisan 2018 Cuma 16:25
FETÖ'cü Emre Uslu'dan 'ambargo' iddiası

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya ile beraber olan ve geçtiğimiz gün de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temelini atan Türkiye'yi, FETÖ'cüler hazmedemiyor.

FETÖ'nün ABD'ye firar eden tetikçilerinden Emre Uslu, Rusya ile Türkiye'nin dostluğunu kıskandı.

Twitter hesabından ABD'nin Türkiye'ye ambargo koyacağını iddia eden Uslu, şunları kaydetti:

'Yakında ciddi bir Amarikan ambargosu konuşuluyor. 1974 Kıbrıs kirizinden sonra ABD silah ambargosu koymuştu çoğulukla piyasalar az etkilenmişti. Ama bu o tip bir amabargo olmayacak piyasalar çok etkilencek gibi görünüyor.'

Aklınca Türkiye'ye korku salmaya çalışan hain Emre Uslu'yu sosyal medya kullanıcıları yine ti'ye alıp tepkisini gösterdi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaPiyasalarSilah AmbargosuEmre UsluKıbrıs


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı