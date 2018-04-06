Sevinç-Orhan Erzengin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Alper Pektaş'ın oluşturduğu mehter takımında yer alan öğrenciler, çaldıkları her melodiyle engelleri de geride bırakıyor.



Yaklaşık bir yıl süren bir çalışmanın ardından Emniyet Genel Müdürlüğünün desteğiyle enstrümanlarına kavuşan mehter takımı, özel gün ve haftalarda çeşitli kurum ve kuruluşların etkinliklerinde sahne alıyor.



Müzik öğretmeni Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temel derslerin dışında öğrencilerin engellerini aşmalarını amaçlayan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Engelli bireylerin eğitim aldıktan sonra başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını göstermek için yola çıktıklarını ifade eden Pektaş, şunları dile getirdi:



'Bu okula geldiğimde, 'acaba ne kadar başarılı oluruz, neler yapabiliriz?' konusunda endişeliydim ama öğrencilerimizi tanıdıkça, onların ve yapabilecekleri işlerin kapasitesini gördükçe bu işten zevk almaya başladım. Okulumuzda ilk önce bir ritim grubu kurduk, konserlere başladık. Bu grup çok beğenilince, bir mehter takımı kurmaya karar verdik. İlk başta zorlandık ama başardık. Engelli bireylerin, sosyal yaşam içinde var olabilmesini sağlamaktaki en büyük kaynak sanatsal ve kültürel faaliyetler.'



- 'İlk gösterimizi yaptığımızda, büyük bir alkışla karşılandı'



Pektaş, kurdukları mehter takımıyla öğrencilerinin öz güvenlerinin artmasını hedeflediklerini vurguladı.



'İlk gösterimizi yaptığımızda büyük bir alkışla karşılandı, dinleyicilerden gayet güzel tepkiler aldık' diyen Pektaş, şöyle devam etti:



'Hayaller engel tanımaz, engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşam içinde var olabilmesi için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonuçları gösteriyor ki engelli olmak hiçbir şeye engel değil, engel düşüncede kişilerde değil. Düşüncelerdeki engelleri kaldırdığımızda ortada hiçbir engel kalmayacağını düşünüyorum. Bunun da en büyük örneği kurduğumuz mehter takımının başarılı bir şekilde işini icra etmesidir.'



Okul Müdürü Abdülmuttalip Nalbant da okulda açtıkları kurslarla engelli öğrencilerin sosyal hayata katılmalarını hedeflediklerini söyledi.



'Engelsiz mehter takımı'na ilginin çok büyük olduğunu, diğer illerden konser teklifleri aldıklarını anlatan Nalbant, 'Özel eğitim okullarının açılmasıyla, içine kapanık, evlerinden çıkmayan engelli öğrenciler, eğitim aldıktan, sosyal faaliyetlere katıldıktan sonra, başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını gösteriyorlar. Aileleri bu sayede mutlu oluyor, biz de hedefimize ulaşmış oluyoruz.' dedi.



Mehter takımında davul çalan öğrencilerden Ferdi Kiremitçi, çalışmalarda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını belirterek öğretmenlerine teşekkür etti. Kaynak : AA