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Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku

Emekli Polis Başmüfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü otoparkında intihar etti

3. Sayfa / 06 Nisan 2018 Cuma 15:57
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde intihar şoku

Emekli Polis Başmüfettişi Ünal Çoban, Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında intihar etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 8 ay önce emekli olan, kanser tedavisi gören Polis Başmüfettişi Ünal Çoban Emniyet Genel Müdürlüğü kapalı otoparkında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Çoban, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PolisEmniyet Genel MüdürlüğüKanser Tedavisi


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