Eleştirilere örneklerle cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Hatay'a gitti.



Bu ziyaret muhalefet partilileri tarafından eleştirilip, AK Parti gezisi gibi yansıtılmaya çalışılırken yapılan açıklamalar tepki topladı.



ZİYARET GELENEĞİ



Habertürk yazarı Murat Bardakçı ise askere moral gezilerinin Türk'ün geleneği olduğu yazarken tarihten örnekler verdi.



Dünyadan ve tarihten örnekleri sıralayan Bardakçı şunları yazdı;



Cephedeki askere moral verebilmek için her memlekette böyle programlar yapılır. İkinci Dünya Harbi ve Vietnam Savaşı sırasında Amerikalılar başka Marlene Dietrich ile Bob Hope olmak üzere en meşhur şarkıcıları ile komedyenlerini bir cepheden ötekine koşuşturup durmuş, aynı işi Fransızlar da yapmış, Nazi işgaline uğramamış bölgelerdeki kabare yıldızlarını ateş hattının hemen gerisindeki sahnelere taşımışlardır.



En başta Amerikalılar olmak üzere, cephede asker bulunduran her memleket bugün de aynı programları düzenliyorlar!



BİZDE DE GELENEKTİR



Kaldı ki, askerlik ile musikiyi bundan asırlar önce biraraya getirmeye muvaffak olmuş, Roma İmparatorluğu'ndaki bilinen ilk bandonun ardından ordusu için musiki teşkilâtı kurmuş ilk milletlerden biri biziz...



Bu musiki teşkilâtına, sonraki asırlarda “mehter” dedik...



Mehterin musikiyi sadece muharebelerde yahut merasimlerde icra ettiğini, yani “hamasî havalar” çalan bir heyetten ibaret olduğunu zannetmeyin. Arşivlerdeki belgeler mehter mensuplarının şehirde de sık sık konserler verdiklerini, barış zamanlarında yabancı memleketlere gönderildiklerini ve aynı zamanda eğlence musikisini de icra ettiklerini gösterir.



Biz, geçmişte cephedeki askere şevk vermek için yalnızca müzisyenlerden değil, edebiyatçılardan da istifadeye çalıştık. Enver Paşa, Çanakkale'deki muharebelerin en dağdağalı günlerinde memleketin meşhur yazarlarına “Gidin, orada neler olduğunu görün, yazın ve hem askere, hem de halka moral verin” diyerek üniforma giydirmiş, başlarına da birer “Enveriye kabalağı” geçirip cepheye göndermişti.



Aynı moral çabaları sonraki senelerde, Kore Savaşı'nda da devam etti. O günlerin meşhur sanatçıları konser maksadıyla Kore'ye gidebilmeleri için hayli çaba göstermiş fakat mesafenin uzaklığı buna mâni olmuş ve cepheye İstanbul Radyosu'nda her hafta Kore için doldurulan özel bandları yollamak ile yetinmiştik. Ama, Kore'den getirilen yaralı askerlerimiz için ilk tedavilerinin ardından hastahanelerde hemen konserler düzenledik ve bu konserleri öyle sıradan isimler değil, Safiye Ayla, Perihan Altındağ, Müzeyyen Senar yahut Hamiyet Yüceses gibi devrin en sevilen sanatçıları verdiler.



1974'teki Kıbrıs çıkarmasının ardından verilen cephe konserlerinde hazır bulunan gazilerimiz ise hâlen hayattalar!







Yazının tamamı için tıklayınız







Kaynak : Beyaz Gazete Özel