USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı

Doğan Holding, medya iştiraklerinin satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta , Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu.

Medya / 06 Nisan 2018 Cuma 20:29
Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı

Doğan Grubu sahibi olduğu Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri'ndeki paylarının tamamını 916 milyon dolara Demirören Grubu'na devretti.

Akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Doğan Holding tarafından yayınlanan açıklamaya göre Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile yapılan pazarlıklar neticesinde;

– Doğan Gazetecilik 132 milyon dolara

– Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık 155 milyon dolara

– Doğan TV Holding 599 milyon 674 bin dolara

Doğan Haber Ajansı 5 milyon dolara

Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri 7 milyon dolara

– Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş 12 milyon 751 bin dolara

– Doğan Media International GmbH 4 milyon 42 bin dolara

– Mozaik İletişim Hizmetleri 532 bin dolara el değiştirdi.

PEŞİN ÖDENECEK

Doğan Grubu ile Demirören arasında yapılan anlaşmaya göre 916 milyon dolarlık satış bedeli peşin ödenecek. Daha önce 50 milyon dolar kapora veren Demirörenler ilk etapta 228 milyon dolar kısmı yatıracak, hisse satış ve devir işleminin tamamlanmasının ardından kalan miktarı transfer edecek.

Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı Doğan Medya, 916 milyon dolara satıldı Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması Mehmet Ali Yalçındağ'dan Doğan Medya açıklaması Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek? Sabah yazarı sordu: Demirören 'karpuz politikasına' devam mı edecek? Meclis'te Aydın Doğan gerilimi Meclis'te Aydın Doğan gerilimi Doğan Grubu'nun satışı HALK TV'yi şoka soktu Doğan Grubu'nun satışı HALK TV'yi şoka soktu Doğan Medya Grubu satıldı Doğan Medya Grubu satıldı

Doğan DağıtımDoğan Haber AjansıDoğan HoldingDoğan Grubu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı