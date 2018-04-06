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Cinsel istismar düzenlemesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismar ile ilgili düzenlemesiyle ilgili son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Yaşam / 06 Nisan 2018 Cuma 12:09
Cinsel istismar düzenlemesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, tamamlandığı zaman Meclise sevkedileceğini bildirdi.

Gül, başka bir soru üzerie, cinsel istismar ile ilgili düzenlemeyi içeren tasarının Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını, tamamlandığı zaman Meclise sevk edileceğini kaydetti.

'EN AĞIR CEZAYI GETİRECEĞİZ'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek,'Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu konunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok.'

Kaynak : AA

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