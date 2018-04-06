CHP'den Aylin Nazlıaka kararı

CHP PM, bugün saat 14.00'te parti içinde kangren haline gelmiş olan Aylin Nazlıaka'nın ihracı konusunu görüşmek üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı ve Aylin Nazlıaka'nın af talebi kabul edilmedi.



BAĞIŞLANMADI

MYK raporunun yanı sıra CHP tüzüğü uyarınca il ve ilçe yönetim kurulu üye sayılarının artırılması talebinin görüşüldüğü PM'de, 'bağışlama' konuları de ele alındı.



Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde ele alınan talepler arasında 2016'da partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da bulunuyordu, ancak Nazlıaka 'bağışlanmadı'.



ATATÜRK PORTRESİNİN İNDİRİLMESİ

Nazlıaka, CHP Yüksek Disiplin Kurulunca, Mart 2016'da 'bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği' iddiasıyla başlayan tartışmalar sonucunda partiden oy çokluğu ile ihraç edilmişti.





