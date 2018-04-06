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Cenazede gerginlik! Akademisyenlerin yakınları rektörün üzerine yürüdüler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bir araştırma görevlisinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 4 kişi için ESOGÜ Rektörlüğünde tören düzenlendi. Cenaze töreninde öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü.

Güncel / 06 Nisan 2018 Cuma 11:35
Cenazede gerginlik! Akademisyenlerin yakınları rektörün üzerine yürüdüler

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi Volkan Bayar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybeden Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan için rektörlük binası önünde tören düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan otopsileri tamamlandıktan sonra alınan cenazeler rektörlük binası önünde ki alan getirdi. Törenin olacağı alan geniş güvenlik önlemleri alınırken, alan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile cenaze yakınları tarafından dolduruldu. Cenazelerin başında bekleyen aileler dua ederek, uzun süre tabuta sarıldı. Tören sırasında aile yaşanan olay nedeniyle üniversite yönetimine büyük tepki gösterdi. İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan duanın ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

Cenaze töreninde, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, ESOGÜ Rektörü Hasan Gönen ve çok sayıda akademisyen acılı aileleri yalnız bırakmadı.

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Anadolu ÜniversitesiÖğretim GörevlisiÖzdemir ÇakacakEskişehir ValisiEskişehir Osmangazi Üniversitesi


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