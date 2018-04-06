Normal doğum oranını artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığınca teşvik edilen suda doğumda pilot il seçilen 9 şehir arasında yer alan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı hastane odasında jakuzide doğum yapma imkanı bulacak.
Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla teşvik ettiği suda doğum yöntemi konusunda pilot il olan 9 şehir arasında bulunan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı hastane odasında jakuzide doğum yapacak.
Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında normal doğum yapan anneler için 'suda doğum ünitesi' oluşturuldu.
Hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet veren odalarda anne adayları, suda doğumu jakuzi içinde yapacak. Ünitede çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ile televizyon bulunuyor.