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Bedelli askerlik yeniden gündemde (Ankara'da bedelli sesleri)

2018'de bedelli askerlik bekleyenler Twitter'da "AnkaradaBedelliSesleri" etiketiyle hükümete seslendi.

Güncel / 06 Nisan 2018 Cuma 16:15
Bedelli askerlik yeniden gündemde (Ankara'da bedelli sesleri)

Onbinlerce aday sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla 2018'de bedelli askerlik konusunda adım atılmasını istedi.

Bedelli askerlik konusunda adım atılmasını bekleyen on binlerce genç, Twitter'da 'AnkaradaBedelliSesleri' etiketiyle hükümete seslendi.

'AnkaradaBedelliSesleri' etiketi kısa sürede Twitter'da TT ( Trend Topic)' listesine girdi.

Bakalım hükümet, bedelli askerlik konusunda bir adım atacak mı?
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaTwitterHükümetBedelli Askerlik


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