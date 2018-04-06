Bedelli askerlik yeniden gündemde (Ankara'da bedelli sesleri)

Onbinlerce aday sosyal medya üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla 2018'de bedelli askerlik konusunda adım atılmasını istedi.



Bedelli askerlik konusunda adım atılmasını bekleyen on binlerce genç, Twitter'da 'AnkaradaBedelliSesleri' etiketiyle hükümete seslendi.



'AnkaradaBedelliSesleri' etiketi kısa sürede Twitter'da TT ( Trend Topic)' listesine girdi.



Bakalım hükümet, bedelli askerlik konusunda bir adım atacak mı?

Kaynak : Beyaz Gazete Özel