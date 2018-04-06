Aylin Nazlıaka'nın gözü kulağı bu haberde

CHP'deki ‘Atatürk posterini kim indirdi?' tartışmaları ardından partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazıaka için kritik gün.



CHP'nin bugün toplanan Parti Meclisi'nde Nazlıaka'nın partiye yeniden dönmek için yaptığı başvurunun oylanması bekleniyor. Yapılan oylamada salt çoğunluğun sağlanması durumunda Nazlıaka'nın CHP'ye dönüşü kesinlik kazanmış olacak.



Nazlıaka, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye yaptığı açıklamada ‘'Resmi olarak iki yılı aşkın süredir CHP'li olmasam da, partimden hiç kopmadım. Tekrar Cumhuriyet Halk Partili olarak canla başla çalışabilmek için gün sayıyorum. Partime büyük katkı sağlayacağımı düşündüğüm bu süreçte, Parti Meclisi'nden olumlu bir karar çıkacağını tüm kalbimle arzu ve ümit ediyorum. Yüreğim pır pır atıyor'' demişti.



CHP'de 'Bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasına ilişkin, 'tedbirli' olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 04 Mart 2016 tarihinde oy çokluğuyla partiden ihraç edilmişti.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel