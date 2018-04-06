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Aşık Veysel tasavvuf konseri ile anıldı

Esenler Belediyesi, ölümünün 45’inci yıl dönümünde büyük halk ozanı Aşık Veysel’i Murat Necipoğlu konseriyle andı.

Kültür-Sanat / 06 Nisan 2018 Cuma 12:54
Aşık Veysel tasavvuf konseri ile anıldı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla Murat Necipoğlu konseri düzenlendi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Esenlerliler büyük ilgi gösterdi. Programı bir sela ile açan tasavvuf müziği sanatçısı Murat Necipoğlu, konsere katılan vatandaşlara güzel bir musiki akşamı yaşatmayı amaçladığını söyleyerek, 'Sufi hisler denilince sadece tasavvuf musikisi geliyor akla ama biz türkü tadında eserlere de yer veriyoruz' dedi.

'Bana Seni Gerek Seni', 'Gel Gel Yanalım Ateşi Aşka' gibi sevilen tasavvuf eserlerinin yer verildiği programda dinleyiciler musiki dolu bir gece yaşadı. Kaynak : İHA

Kadir Topbaş


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