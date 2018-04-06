Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla Murat Necipoğlu konseri düzenlendi.



Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Esenlerliler büyük ilgi gösterdi. Programı bir sela ile açan tasavvuf müziği sanatçısı Murat Necipoğlu, konsere katılan vatandaşlara güzel bir musiki akşamı yaşatmayı amaçladığını söyleyerek, 'Sufi hisler denilince sadece tasavvuf musikisi geliyor akla ama biz türkü tadında eserlere de yer veriyoruz' dedi.



'Bana Seni Gerek Seni', 'Gel Gel Yanalım Ateşi Aşka' gibi sevilen tasavvuf eserlerinin yer verildiği programda dinleyiciler musiki dolu bir gece yaşadı. Kaynak : İHA