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Annesinin cesedini 3 yıl dondurucuda sakladı

Hindistan'da annesinin cesedini 3 yıl boyunca dondurucuda saklayan bir kişi gözaltına alındı.

Dünya / 06 Nisan 2018 Cuma 13:53
Annesinin cesedini 3 yıl dondurucuda sakladı

BBC'nin haberine göre, polis, Kolkata kentinde Subhabrata Majumdar'ın 2015'te ölen annesini kimyasallarla mumyaladığını ve evinin bodrum katında büyük bir dondurucuda sakladığını belirtti.

Telefonla aldıkları ihbar üzerine eve baskın yapıldığını söyleyen polis, 'Kadının cesedini büyük bir dondurucuda bulduk. Ceset, bazı kimyasallarla muhafaza edilmişti.' dedi.

Dondurucuda çeşitli vücut parçalarının olduğu kavanozların da bulunduğunu kaydeden polis, deri sektöründe çalışmasının, şüphelinin cesedi mumyalamak için gerekli kimyasallara ulaşmasına imkan sağladığını söyledi.

Majumdar'ın cesedinin muhafaza edilmesi halinde annesinin yeniden doğacağına inandığını aktaran polis, 'Cansız bedenin muhafaza edilmesine dair dergiler ve yeniden doğuş üzerine yazılmış kitaplar bulduk.' ifadesine yer verdi.

Polis, şüphelinin, ölümünün ardından emekli maşını almak için annesinin cesedi saklamış olup olmadığının incelendiğini bildirerek şunları söyledi:

'Majumdar'ın hem annesi hem babası emekli ve aylık emekli maaşı alıyor. Bu maaş, bir kişinin ölmesi halinde çekilemiyor. Ancak ölümünden bu yana kadının hesabından düzenli olarak para çekildiğini tespit ettik. Şüpheli, hesaptan para çekmek için hesap kartı kullanmış.'

Şüphelinin babasının da sorguya alındığı belirtildi.

Kaynak : AA

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