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Almanya’da camiye boyalı saldırı

Berlin’deki Mescidi Aksa Camisi'nin çay ocağındaki camlar boyandı.

Dünya / 06 Nisan 2018 Cuma 13:27
Almanya’da camiye boyalı saldırı

BERLİN Almanya'nın başkenti Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi'nin çay ocağının giriş bölümündeki camlar kimliği belirsiz kişilerce boyandı.

Wedding semtindeki Mescid-i Aksa Camisi İmamı Mahmut Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah namazı için camiye geldiğinde camların kırmızı, yeşil ve sarı boyayla boyandığını ve üstüne yazılar yazıldığını gördüğünü belirtti.

Daha sonra olay yerine gelen polisin saldırıya ilişkin tutanak tuttuğunu ifade eden Aydın, saldırının gece yarısı yapılmış olabileceğini söyledi.

Aydın, bu tür saldırıların kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.

Almanya'da yıl başından bu yana camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlendi. Bu saldırıların büyük bölümünü terör örgütü PYD/PKK yandaşları üstlendi. Kaynak : AA

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