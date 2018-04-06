Alerji en çok sarışınları etkiliyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Kavak, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği 'Astım ve Alerji' konulu seminerde ebeveynlerle bir araya geldi. Kocatepe İlkokulunda gerçekleştirilen seminerde, Dr. Selda Kavak, alerjinin en çok sarışın insanlarda geliştiğini söyleyerek, alerjiye karşı alınması gereken önlemleri anlattı.



Alerjinin genetik bir yatkınlık sonucu ortaya çıktığını belirten Dr. Kavak, 'Anneler ben çocuğuma iyi bakamıyor muyum?' diye sorgulamasın. Çünkü alerjik reaksiyon bununla ilgili değildir. Stresli yaşam ortamı, gıdalardaki katkı maddelerinin artması ve içinde bulunduğumuz mevsim alerjiyi tetikler. Ev tozu ve akarları, polenler ve arı sokmaları da başlıca sebeplerdendir” diye konuştu.



Sarışınlar dikkat



Dr. Kavak özellikle sarışın ve açık tenli insanların risk altında olduğuna dikkat çekerek, 'Karadeniz bölgesinde yapılan araştırmalarda yüzde 80 alerji olan aile grupları var. Karadeniz'in çok etkilendiği Çernobil olayı da bunun bir sebebi olabilir. Esmer bir kişiye göre sarışınlar genetik olarak da alerjiye daha yatkındır” dedi.



Alerjiyle nasıl başa çıkacağız?



Ebeveynlere özellikle piknik konusunda uyarılarda bulunan Dr. Kavak, önemli tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:



'Çok ağaç olan yerlerde polenlerde fazla olacağı için alerjisi olanlar dikkat etmeli. Anneler, evlerde yünlü eşyalar kullanmayın. Çocuklarınızın odasında peluş oyuncaklar tutmayın. Çocuklarınızın kıyafetleri yastık ve yorganları yünlü olmasın. Yün kazak örenlerin, orlon kullanmasını tavsiye ediyoruz ve kıyafetlerde kesinlikle pamuklu olanları tercih etmenizi istiyoruz. Ev temizliğinde de çamaşır suyunu önermiyoruz.' Kaynak : İHA