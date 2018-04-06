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Ahmet Hakan: Kemal Bey'in stratejisini çözmeye çalışıyorum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sınıra giden sanatçılara "Rezil adamlar" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisini çözmeye çalışıyor.

Güncel / 06 Nisan 2018 Cuma 09:09
Ahmet Hakan: Kemal Bey'in stratejisini çözmeye çalışıyorum

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sınıra giden sanatçılara 'Rezil adamlar' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dünkü köşe yazısında eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sanatçılar için 'Az bile söyledim' açıklamasıyla geri adım atmaması Ahmet Hakan'ı sinirlendirdi.

Bugünkü köşesine de Kılıçdaroğlu'nu taşıyan Ahmet Hakan, 'Stratejisi ne acaba Kemal Bey'in? Ben çıkamadım işin içinden' dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının o bölümü:

KEMAL BEY'İN STRATEJİSİNİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM

CUMHURBAŞKANI ile sınıra giden sanatçılara, “Rezil adamlar” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, bırakın minicik bir geri adım atmayı, “Az bile söyledim” diyerek çıtayı daha da yükseltmiş durumda.

Stratejisi ne acaba Kemal Bey'in?

- AK Parti iktidarı ile uğraşmak yerine İbo, Alişan, Seda, Sibel Can falanla didişmeyi mi tercih ediyor acaba?

- Toplumun en az yüzde 80'ninin bu sanatçılara fena halde kıl olduğunu mu düşünüyor acaba?

- “Tayyip Erdoğan gibi yapmalıyım, milim geri adım atmamalıyım” şeklinde bir strateji mi izliyor acaba?

Ben çıkamadım işin içinden.

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Rezil adamlar' falan demeden olmaz mıydı? Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak PartiCumhurbaşkanıSibel CanHürriyet GazetesiKemal Kılıçdaroğlu


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