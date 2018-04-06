USD (Alış - Satış) : 4,05 - 4,06 EURO (Alış - Satış) : 4,96 - 4,97

Adıyaman'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada, Roma dönemine ait kireç taşından lahit bulundu.

Kültür-Sanat / 06 Nisan 2018 Cuma 16:28
Adıyaman'da Roma dönemine ait lahit bulundu
Video için tıklayın

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi yakınlarındaki Aydın Şahin'e ait tarlada Roma dönemine ait lahit bulunduğunu tespit etti.

Arkeologlar tarafından toprak altından çıkarılan lahit, Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahitin milattan sonra 2. ya da 3. yüzyıla ait olduğu belirtti.

Alkan, lahitin kireç taşından yapıldığını belirterek, 'Ekiplerimizin yaptığı kazı sonrasında lahidi ortaya çıkardık. Lahit, 2,93 metre uzunluğunda, 1,10 metre yüksekliğinde, 1,15 metre genişliğindedir. Üzerinde boğa ve balık figürünün yanı sıra sağa ve sola doğru giden yaprak, yılan şeklinde bezemeler bulunmaktadır. Lahiti müdürlüğümüzde muhafaza edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : AA

Mehmet AlkanLahitKöseceliŞanlıurfa


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN İSLAM DÜŞMANLIĞI KARNESİ

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı