ABD ile Menbiç görüşmeleri beklemede

ABD ile Mençib görümeleri konusunda diplomatik kaynaklardan açıklama yapıldı.



Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusundaki çalışma grubu toplantısının yeni ABD Dışişleri Bakanı göreve başlayana kadar beklemede olduğunu açıkladı.



Diplomatik kaynaklar, Rusya ve İran'ın İdlib'de yaklaşık 8 gözlem noktası kurduğunu, ancak Türkiye kadar kritik noktalarda bulunmadığını de belirtti.