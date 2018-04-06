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16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

Kars’ta 1579’da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyon çalışmalarında 16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu.

Yaşam / 06 Nisan 2018 Cuma 16:36
16. yüzyıla ait su sarnıcı bulundu

Kars Kalesi eteklerinde Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon ve kazı çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Kars Müze Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarılan su sarnıcı ilgi odağı oldu.

'16'NCI YÜZYIL YAPISI'

Beylerbeyi Sarayı'nın arka cephesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan su sarnıcının 16. yüzyılda sarayla birlikte yapıldığı belirlendi. Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Restorasyon Uzmanı Mimar Bekir Göksoy, 'Beylerbeyi Sarayı'nda çalışmalar yaparken, araştırma kazılarını yaparken, bazı bulgulara ulaştık. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi komposist sarnıç bulgusudur. Çevreden toplanan suların ilk döküldüğü yer, sarayın arka giriş kapısının altında bir kanalla sarnıca suyun akması sağlamaktadır. Bu kanaldan akan su ilk başta orada dinlenmekte, üzerinde temiz olan kısım ikinci bölmeye akarak kullanılır hale gelmektedir. Sarayla beraber birlikte yapılmıştır. Yani 16'ncı yüzyıl yapısı' dedi.

'ANADOLU'DA GÖRÜLEN NADİR SARNIÇLARDAN BİRİSİ'

Kars Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Tuğba Şeroğlu ise 'Bu sezon batı yönünde çalışmalarımız başladı ve ilginç olarak su sarnıcı bulduk. Genel olarak saraylarda sarnıç bulunuyor. Var olan yapılar sıklıkla gördüğümüz, bu nadiren görülen türlerden bir tanesi iki kademeli olarak, sular bir kısmı birikiyor ve ön odada birikiyor. Biriktikten sonra bir kanal açıklığı yardımıyla sarnıca doluyor ve burada arınmış su kullanıyorlar buradaki insanlar. Bu da Anadolu'da görülen nadir sarnıçlardan bir tanesidir' diye konuştu.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç/İHA) Kaynak : İHA

RestorasyonBuldukBeylerbeyi


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