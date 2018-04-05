Yurtta hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta yağış beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu ve açık 15
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu 23 Kaynak : İHA