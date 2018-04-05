Yunan bakan coştu: Yürekleri yetiyorsa gelsinler

Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalarla bilinen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos bu defa oldukça sert konuştu. Kuşadası'nın karşısındaki Samos adasının bitişiğindeki bulunan İkaria adasında bir askeri tatbikatı izleyen Kammenos, subay ve astsubaylara yaptığı konuşmada 'Biz (savaşa) hazırız. Biliyorum ki bu durum ülke dışındaki birçoklarının hoşuna gitmiyor. Herkesten gelebilecek her türlü tehditle başa çıkabiliriz. Kendi güçlerimizi destekliyoruz, ne dostlarımızdan ne de müttefiklerimizden yardım bekliyoruz. Yunan'ın gücüyle, ruhumuzun gücüyle, Silahlı Kuvvetler'imizin gücüyle, vatanseverliğimizle bunu başarabiliriz' dedi. Türkiye için açık bir şekilde 'düşman' ifadesini kullanan Yunan bakan 'Bu özgüven, tüm Yunan halkının sürekli provoke eden bir rakip, bir düşmana karşı tetikte olması demek. Provokasyonları, tehditleri ve küfürleri bizi korkutmuyor ve bize diz çöktüremez. Tam tersi, bizi daha da güçlendiriyor. Eğer yürekleri varsa (Ege'deki egemenliğimizi) 1 cm bile sorgulamakta cüret etsinler' ifadelerini kullandı.



KÜSTAH TEHDİT



Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü öven Kammenos 'Tüm Yunanlar bir arada olduğunuz sürece onları defedebiliriz. Buradan kararlılık ve güç mesajı veriyoruz. Eğer kara, hava ve denizdeki Yunan egemenliğini 1 cm dahi sorgulamaya kalkarlarsa; Dünya Savaşları'nda, 1821'de (Yunan isyanı) olduğu gibi canla başla vatanımızı savunuruz' şeklinde konuştu. Ana muhalefet partisi lideri Kyriakos Miçotakis, Panos Kammenos hakkında yaptığı son açıklamasında 'Çok konuşuyor ama icraat yaptığı yok. Diplomasi dilini de bilmiyor' eleştirilerinde bulunmuştu.