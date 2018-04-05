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Tecavüzcüyü döven adam canlı yayında

Öz kızına 1 yıl boyunca tecavüz eden adamı döven Turgut Kızıltaş canlı yayında yaşananları anlattı

Televizyon / 05 Nisan 2018 Perşembe 09:27
Tecavüzcüyü döven adam canlı yayında
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Öz kızına tecavüz eden babayı ormanlık bir alanda döven vatandaşın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Dayak görüntüsü bir anda gündem olurken, tecavüzcüyü döven Turgut Kızıltaş Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak yaşananları anlattı.

'HER GÜN KIZINA TECAVÜZ EDİYORMUŞ'
Tecavüz olayından sonra kız ve annesinin tehdit edilince kendisine başvurduğunu söyleyen Kızıltaş 'Ben akarabaları veya komşuları değilim. Hanımefendi beni aradı ama olayı telefonda söyleyemeceğini söyleyerek mesaj attı. Bana şunu yazdı 'Turgut Bey  kocamdan iki ay önce boşandım. 1 yıldır istinasız her gün kızıma tecavüz ediyormuş. Ben bunu öğrendim şöyle bir sıkıntım var. Kocamın abisi polise gitmemem için beni tehdit ediyor.' Bende Müslümanlığın gereğini yaptım. Anne kız benim himayemde bir otelde kalıyorlar. Ben onlara bir ev ayarlıyorum. Kendileri başka bir mahallede yaşayacaklar. ' diye konuştu.

'KAÇINCA DÜŞTÜ, YUVARLANDI'
Olay gününü de anlatan Kızıltaş 'Ben beyefendiyi çağırdım geldi. O sırada da kız ve annesi Ostim'de beni bekliyordu. Dedim ki onlara ben sizi aradığım zaman Çankaya Merkez Karakolu'na şikayette bulunun, ben de bu namusuzu getireceğim dedim. Ormanlık alana falan götürmek yok. Beyefendiye ilk o soruyu sorduğumda kaçtı. Kaçınca aşağı doğru düştü yuvarlandı. Ben peşine gittim zaten. Yakaladım o sopa orada vardı zaten elimde sopayla falan gitmedim. Birden fazla adamla da gitmedim alıp emniyete götürecektim ben.' ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.'ye tecavüz etmeye başladı. 1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Dün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Söylemezsem Olmaz


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