Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamam Köyü Mahallesi’nde Serkan ve Yasemin Biçer’e ait evin bahçesinde tuvalet çukuru kazarken Roma dönemine ait tarihi eserler bulunmuştu. Bulunan tarihi eserler müze müdürlüğü tarafından kapatılarak gözetim altına alınmıştı.



Adana İl Jandarma İstihbarat ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.



Jandarma ekipleri yaptığı araştırmalarda aralarında bir mahalle muhtarının da olduğu toplam 16 kişiyi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan 16 kişiden 8 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken H.A., O.K., H.Ö., S.B., T.T., B.B., B.Ç. ve ilçeye bağlı bir mahalle muhtarı G.Y. jandarma tarafından adliyeye sevk edildi.



Geçtiğimiz mart ayında ilçeye bağlı Hamamköy Mahallesi’nde evinin bahçesinde tuvalet çukuru kazan Yasemin Biçer ve eşi Serkan Biçer tarafından Roma Dönemine ait mozaik bulunmuş, bulunan mozaik müze müdürlüğüne haber verilerek üzeri kapatılmıştı.



Arazi sahibi Yasemin Biçer adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, H.A., O.K. H.Ö, İ.T., B.B. ve D.Ç. bize müze müdürlüğünden görevli olarak geldiklerini ifade ettiler. Ellerinde de müze müdürlüğüne ait belgeler vardı. Arazimizde kazı yapmaya başladılar. Daha sonra jandarmalar gelerek kazı yapan ve müze müdürlüğünden geldiklerini söyleyen şahısları yakaladı.







Zanlılar adliyeye çıkarılırken tarihi eser bulunan arazinin sahibi Yasemin Biçer ise basın mensuplarına açıklamada bulunarak, kendisinin ve eşinin gözaltına alınan kişiler tarafından kandırıldığını aralarından bazılarının sahte kimlik ve belgelerle müze müdürlüğünden geldiklerini ifade ettikleri ve evlerinin arazilerinde kazı yapmalarına bu yüzden izin verdiklerini ifade etti.



Biçer olayla ilgili olarak eşinin suçunun olmadığını da kaydetti.

Zanlılar adliyeye çıkarılırken tarihi eser bulunan arazinin sahibi Yasemin Biçer ise basın mensuplarına açıklamada bulunarak, kendisinin ve eşinin gözaltına alınan kişiler tarafından kandırıldığını aralarından bazılarınınve belgelerle müze müdürlüğünden geldiklerini ifade ettikleri ve evlerinin arazilerinde kazı yapmalarına bu yüzden izin verdiklerini ifade etti.Biçer olayla ilgili olarak eşinin suçunun olmadığını da kaydetti.