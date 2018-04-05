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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında yangın çıktı. Yangının kontrol altına alındığı, itfaiyenin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

3. Sayfa / 05 Nisan 2018 Perşembe 17:21
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı.


Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltılıyor. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliyesine başlandı.

Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAKAN'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı.

AYNI HASTANE DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI

Gaziosmanpaşa'da bulunan hastanede 2011 yılında da dış cephe çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı. Yangın üç saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bir önceki yangın da bina inşaat halindeyken başlamıştı.
 

İlk YardimHastane YangınıTaksim


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