İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı.

Yanan binanın inşaat halinde olduğu ve yangının dış cepheden başlayarak çatıya yükseldiği belirtildi. Binanın inşaat halinde olması nedeniyle içeride hasta bulunmuyor.Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltılıyor. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliyesine başlandı.Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın hakkında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı.Gaziosmanpaşa'da bulunan hastanede 2011 yılında da dış cephe çalışmaları sırasında yangın çıkmıştı. Yangın üç saatlik çalışma sonucu söndürülebilmişti. Bir önceki yangın da bina inşaat halindeyken başlamıştı.